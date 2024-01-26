26 января в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бристоль Сити»

Команда добралась до 1/16 финала Кубка Англии и вполне может приподнести сопернику сюрпризы. «Бристоль» встретится с «Ноттингемом» на своем поле. Фактор родных трибун могут помочь хозяевам победить.

В последнее время «Бристоль» не лучшим образом выступает в Чемпионшипе. За последние 5 матчей команда выиграла только «Уотфорд» (4:1), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью.

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В 1/32 финала Кубка Англии «Бристоль» неожиданно прошел «Вест Хэм» в 2-х матчах. Сначала команда сыграла вничью с «молотобойцами» на чужом поле (1:1), а затем победила в ответной игре (1:0), забив единственный гол уже на 3-й минуте.

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Стоит отметить, что «Бристоль» показывает довольно средние результаты на своем поле в нынешнем сезоне, но вполне сможет навязать борьбу «Ноттингему» в предстоящем матче.

«Ноттингем Форест»

Эта команда относительно неплохо проводит нынешний сезона. «Ноттингем» занимает 16-е место в таблице АПЛ, а также продолжает вести борьбу в Кубке Англии. На сей раз соперником «красных» будет «Бристоль Сити».

В последнее время «Ноттингем» показывает неплохие результаты. Несмотря на это, в 1/32 финала Кубка Англии команда едва не вылетела из турнира. Сначала «Ноттингем» сыграл вничью с «Блэкпулом» (2:2).

Уже в ответном матче команда с трудом переиграла соперника в дополнительном времени (3:2) и вышла в 1/16 финала. В последнем туре АПЛ «Ноттингем» проиграл «Брентфорду» (2:3) на чужом поле, пропустив решающий гол на 68-й минуте.

Стоит отметить, что команда набрала всего 8 очков из 33-х возможных на чужом поле в АПЛ. К тому же, «Ноттингем» очень много пропускает при своих болельщиках (23 гола за 11 встреч). Смогут ли «красные» одолеть «Бристоль» в предстоящем матче? «Ноттингему» точно будет непросто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.14.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.50.

В предстоящем матче «Бристоль» будет всеми силами сдерживать атаку соперника. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.50. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.77.