ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесНе верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ Томас ТухельНовый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в «Баварии» стала очень шаткой Мовсар ЕвлоевДана Уайт недоволен Евлоевым. За победу над Алленом россиянину не дадут титульник
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» испытает проблемы с «Бристоль Сити»?

    «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставка (к. 3.50) на футбол, Кубок Англии, 26 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ноттингем Форест»
    26 января в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Января 2024 года

    «Бристоль Сити»

    Команда добралась до 1/16 финала Кубка Англии и вполне может приподнести сопернику сюрпризы. «Бристоль» встретится с «Ноттингемом» на своем поле. Фактор родных трибун могут помочь хозяевам победить.

    В последнее время «Бристоль» не лучшим образом выступает в Чемпионшипе. За последние 5 матчей команда выиграла только «Уотфорд» (4:1), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 3.503.502.15Бонус$9500
    •

    В 1/32 финала Кубка Англии «Бристоль» неожиданно прошел «Вест Хэм» в 2-х матчах. Сначала команда сыграла вничью с «молотобойцами» на чужом поле (1:1), а затем победила в ответной игре (1:0), забив единственный гол уже на 3-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Бристоль» показывает довольно средние результаты на своем поле в нынешнем сезоне, но вполне сможет навязать борьбу «Ноттингему» в предстоящем матче.

    «Ноттингем Форест»

    Эта команда относительно неплохо проводит нынешний сезона. «Ноттингем» занимает 16-е место в таблице АПЛ, а также продолжает вести борьбу в Кубке Англии. На сей раз соперником «красных» будет «Бристоль Сити».

    В последнее время «Ноттингем» показывает неплохие результаты. Несмотря на это, в 1/32 финала Кубка Англии команда едва не вылетела из турнира. Сначала «Ноттингем» сыграл вничью с «Блэкпулом» (2:2).

  • Не верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ
  • Нападающий «Ливерпуля» намного более ценный и успешный игрок, чем кажется на первый взгляд
  • Вчера

    • Уже в ответном матче команда с трудом переиграла соперника в дополнительном времени (3:2) и вышла в 1/16 финала. В последнем туре АПЛ «Ноттингем» проиграл «Брентфорду» (2:3) на чужом поле, пропустив решающий гол на 68-й минуте.

    Стоит отметить, что команда набрала всего 8 очков из 33-х возможных на чужом поле в АПЛ. К тому же, «Ноттингем» очень много пропускает при своих болельщиках (23 гола за 11 встреч). Смогут ли «красные» одолеть «Бристоль» в предстоящем матче? «Ноттингему» точно будет непросто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.14.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.50.

    В предстоящем матче «Бристоль» будет всеми силами сдерживать атаку соперника. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.50. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Динамо — Аль-Вакра
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Гауфф — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Иордания — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Самсунспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Ризеспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» испытает проблемы с «Бристоль Сити»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры