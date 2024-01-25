Гранат: Секрет Нобоа заключался в его таланте и спокойствии

Экс-защитник «Динамо»прокомментировал уходиз «Сочи».

«Секрет Нобоа заключался в его таланте и спокойствии. В любой ситуации он был предельно спокоен. Отчасти поэтому у него всё получалось, чему я очень рад. Кристиан — весельчак, умеет пошутить и посмеяться.

Как футболист он вёл игру команды. Нобоа — один из самых ярких иностранцев за всю историю РПЛ», — сказал Гранат «Чемпионату».

В текущем сезоне Нобоа провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года.