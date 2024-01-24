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    Стала известна зарплата, которую Мбаппе запросил у «Реала»

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал зарплату, которую хотел бы получать в случае перехода в «Реал». Об этом сообщает издание Bild.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Стало известно, что «Реал» и Мбаппе обсуждают условия будущего контракта. Форвард запрашивает у боссов «сливочных» 5-летний контракт с зарплатой 70 млн. евро в год.

    К тому же, Мбаппе просит у «Реала» 100-125 млн. евро плюс переменные для своей матери, которая является футбольным агентом француза.

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    • Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе решил покинуть ПСЖ летом 2024-го года и перейти в «Реал». В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей за парижскую команду, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

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