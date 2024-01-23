В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с «Зенитом» по Тикнизяну

Спортивный директоррассказал о возможном переходе защитника московского клуба

«Мы действительно находимся процессе переговоров с "Зенитом" по Тикнизяну. Но какие-либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.