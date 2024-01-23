В «Ливерпуле» сообщили, что Салах вернется в расположение клуба

В «Ливерпуле» сообщили, что форвардвернется в расположение клуба в среду, 24 января.

Нападающий начнет проходить реабилитацию после перенесенной травмы. Ранее игрок повредил заднюю поверхность бедра.

«Мохамед Салах вернётся в "Ливерпуль" в среду и приступит к интенсивной программе реабилитации с медицинским отделом клуба. Травма, полученная нападающим в матче за сборную Египта, оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.

Футбольный клуб "Ливерпуль" достиг договорённости с Египетской футбольной ассоциацией о том, что Салах будет восстанавливаться в Англии. По возвращении в клуб Мохамед немедленно приступит к реабилитационной программе, чтобы как можно скорее вернуться в строй и выйти на поле в матчах за клуб и сборную», — сказано в заявлении на сайте «Ливерпуля».

Салах получил травму в матче с Ганой (2:2) на Кубке африканских наций.