Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии

Сборнаяпотерпела поражение от командыво втором туре группового этапа Кубка Азии.

Матч, состоявшийся в Эр-Райяне (Катар), завершился со счетом 2:1 в пользу Ирака.

Героем встречи стал иракский нападающий Аймен Хуссейн, дважды поразивший ворота соперника.

У японцев автором единственного гола стал Ватару Эндо.

Сборная Ирака досрочно вышла в плей-офф Кубка Азии.

Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D Ирак — Япония 2:1 Голы: 1:0 Aymen Hussein (5'), 2:0 Aymen Hussein (45 + 4'), 2:1 Ватару Эндо (90 + 3') Ирак: Саад Натик, Юссеф Амин (Али Аднан, 66'), Jalal Hassan, Hussein Ali Haidar (Мерхас Доски, 46'), Rebin Sulaka, Ahmed Yahya, Frans Putros (Осама Рашид, 61'), Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Abdulla Jassim Ali (Zaid Tahseen, 77'), Aymen Hussein (Mohamed Ali, 46') Япония: Хироки Ито, Коу Итакура, Юкинари Сугавара, Такума Асано (Аясэ Уэда, 61'), Такэфуса Кубо (Рицу Доан, 61'), Хидемаса Морита (Рео Хатате, 74'), Ватару Эндо, Такуми Минамино, Дзюня Ито (Дайдзэн Маэда, 74'), Сого Танигути (Такэхиро Томиясу, 46'), Zion Suzuki Предупреждения: Саад Натик (15'), Дзюня Ито (37')

Ирак занимает первое место в группе — 6 очков. Япония находится на второй строчке — 3 очка. Позже в этой группе состоится еще один матч, в котором встретятся Вьетнам и Индонезия.