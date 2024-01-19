В 20:30 19.01.2024 Гонконг и Иран начнут матч в группе C Кубка Азии-2023.

Гонконг — Иран

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гонконг» — «Иран» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Иран»).

Трансляция

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