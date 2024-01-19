Гонконг сыграет с Ираном в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. Гонконг — Иран: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гонконг

Гонконг в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против ОАЭ (1:3) она потерпела разгром, пропустив три мяча.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл после поражения от... Ирана (0:4) и ничьей с Туркменистаном (2:2).

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Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Саудовской Аравии (0:2), пропустив два безответных мяча.

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На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая два контрольных матча, так что у номинальных хозяев откровенно мало шансов на успех.

Иран

В первом туре группового раунда Иран одержал разгромную победу над Палестиной (4:1), и теперь занимает первое место в группе, опережая ОАЭ по разнице мячей.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и лидирует в группе с Бахрейном, Йеменом и Непалом.

А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Оману (0:1), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

В восьми из девяти последних поединков во всех турнирах Эмираты выиграли при одном поражении, поэтому у номинальных гостей отличные шансы на очередной успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,06. Успех Гонконга оценивается в 26,00, ничья — в 14,00.

В семи из восьми последних матчей номинальных гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,00, ведь в четырех из пяти последних матчей Гонконга забивали оба соперника.