Гонконг
Гонконг в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против ОАЭ (1:3) она потерпела разгром, пропустив три мяча.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл после поражения от... Ирана (0:4) и ничьей с Туркменистаном (2:2).
Коэффициенты матча Гонконг — Иран
Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Саудовской Аравии (0:2), пропустив два безответных мяча.
На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая два контрольных матча, так что у номинальных хозяев откровенно мало шансов на успех.
Иран
В первом туре группового раунда Иран одержал разгромную победу над Палестиной (4:1), и теперь занимает первое место в группе, опережая ОАЭ по разнице мячей.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и лидирует в группе с Бахрейном, Йеменом и Непалом.
А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Оману (0:1), не сумев отличиться хотя бы одним голом.
В восьми из девяти последних поединков во всех турнирах Эмираты выиграли при одном поражении, поэтому у номинальных гостей отличные шансы на очередной успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,06. Успех Гонконга оценивается в 26,00, ничья — в 14,00.
В семи из восьми последних матчей номинальных гостей было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,95.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,00, ведь в четырех из пяти последних матчей Гонконга забивали оба соперника.