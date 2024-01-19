ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Разгромит ли Иран Гонконг?

    Гонконг — Иран. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Кубок Азии 19 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Гонконг — Иран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иран — фаворит матча
    Гонконг сыграет с Ираном в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. Гонконг — Иран: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа C 19 Января 2024 года
    Гонконг
  • Гонконг
    •  Гонконг 20:30 Иран Иран
  • Тегеран
    •

    Гонконг

    Гонконг в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против ОАЭ (1:3) она потерпела разгром, пропустив три мяча.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл после поражения от... Ирана (0:4) и ничьей с Туркменистаном (2:2).

    Коэффициенты матча Гонконг — Иран

    1X2Новым игрокам
  • 34.0014.001.07Бонус$9500
    •

    Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Саудовской Аравии (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая два контрольных матча, так что у номинальных хозяев откровенно мало шансов на успех.

    Иран

    В первом туре группового раунда Иран одержал разгромную победу над Палестиной (4:1), и теперь занимает первое место в группе, опережая ОАЭ по разнице мячей.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и лидирует в группе с Бахрейном, Йеменом и Непалом.

  • «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • Что ждет португальского тренера после очередного провала на третьем году работы в «Роме»?
  • 16/01/2024

    • А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Оману (0:1), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

    В восьми из девяти последних поединков во всех турнирах Эмираты выиграли при одном поражении, поэтому у номинальных гостей отличные шансы на очередной успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,06. Успех Гонконга оценивается в 26,00, ничья — в 14,00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В семи из восьми последних матчей номинальных гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,00, ведь в четырех из пяти последних матчей Гонконга забивали оба соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сирия — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алания — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.16
  • Прогноз на матч Сокол — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Волгарь — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Маниса
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гонконг — Иран: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Иран Гонконг?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры