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    Таджикистан — Катар смотреть онлайн

    17.01.2024 в 17:30 начнется матч в группе A Кубка Азии-2023 Таджикистан — Катар

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Катара
    В 17:30 17.01.2024 Таджикистан и Катар начнут матч в группе A Кубка Азии-2023.

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    Таджикистан — Катар

    Последний матч между собой: Катар — Таджикистан 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Таджикистан» — «Катар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Катар»).

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