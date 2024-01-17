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    Таджикистан — Катар. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Кубок Азии 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — Катар
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    Катар разгромно победил в первом туре
    Таджикистан сыграет с Катаром в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:30 мск. Таджикистан — Катар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 17 Января 2024 года
    Таджикистан
  • Душанбе
    •  Таджикистан 17:30 Катар Катар
  • Доха
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    Таджикистан

    Таджикистан в стартовом туре группового раунда Кубка Азии сыграл вничью. В матче против Китая он хотя и не пропустил, но также и не сумел отличиться хотя бы одним голом — 0:0.

    Сборная также стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовах турах она сыграла вничью с Йорданией (1:1) и разгромила Пакистан (6:1), поэтому занимает 2-е место в группе.

    Коэффициенты матча Таджикистан — Катар

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    Накануне старта в Кубке Азии команда одержала победу. На выезде в товарищеской встрече она переиграла Гонконг (2:1), забив два мяча и пропустив в свои ворота два гола.

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    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при четырех победах и двух ничьих, так что у хозяев неплохая форма.

    Катар

    В первом туре группового раунда Катар одержал разгромную победу, в результате чего теперь занимает первое место. Оставить ни с чем ему удалось Ливан (3:0).

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и опережает второй Кувейт на три балла.

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    • Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела неудачу. В рамках товарищеской встречи она уступила на своем поле Иордании (1:2), забив один мяч и пропустив два.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы и потерпел одно поражение, так что форма у номинальных гостей хорошая.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Катар, коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех Таджикистана оценивается в 11,00, ничья — в 4,90.

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    В шести последних матчей номинальных гостей, а на самом деле хозяев турнира, было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,50, ведь в трех из четырех последних матчей Таджикистана был реализован именно такой сценарий.

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