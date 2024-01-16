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    Буркина-Фасо — Мавритания смотреть онлайн

    16.01.2024 в 17:00 начнется матч в группе D футбольного кубка Африки-2023 Буркина-Фасо — Мавритания

    Футбол Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    В 17:00 16.01.2024 Буркина-Фасо и Мавритания начнут матч в группе D футбольного кубка Африки-2023.

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    Буркина-Фасо — Мавритания

    Последний матч между собой: Мавритания — Буркина-Фасо 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Буркина-Фасо» — «Мавритания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Буркина-Фасо»).

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