В 17:00 16.01.2024 Буркина-Фасо и Мавритания начнут матч в группе D футбольного кубка Африки-2023.

Буркина-Фасо — Мавритания

Последний матч между собой: Мавритания — Буркина-Фасо 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Буркина-Фасо» — «Мавритания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Буркина-Фасо»).

Трансляция

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