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    Обыграет ли Буркина-Фасо Мавританию?

    Буркина-Фасо — Мавритания. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2024 года

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    Буркина-Фасо — фаворит матча
    Буркина-Фасо сыграет с Мавританией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. Буркина-Фасо — Мавритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа D 16 Января 2024 года
    Буркина-Фасо
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    •  Буркина-Фасо 17:00 Мавритания Мавритания
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    Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо в непростой борьбе вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Кабо-Верде, Того и Эсватини.

    Также неплохо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров она набрала четыре очка и занимает второе место в группе.

    Коэффициенты матча Буркина-Фасо — Мавритания

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.205.90Бонус$9500
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    В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в гостях она обыграла ДР Конго (2:1), забив два безответных мяча.

    Прогнозы на Кубок Африки

    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал три победы при одной ничьей и одном поражении, так что у него неплохие шансы на успех.

    Мавритания

    Мавритания вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед ДР Конго, но опередила Габон и Судан.

    В квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает неудачно, ведь по итогам двух туров набрала только один балл.

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    • В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. Она сыграла вничью в рамках товарищеской встречи с Тунисом (0:0), где соперникам не удалось отличиться голами.

    Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, при двух поражениях и двух ничьих, так что у гостей плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Буркина-Фасо, коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех Мавритании оценивается в 5,90, ничья — в 3,25.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,60.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,55, ведь в четырех из пяти последних матчей Буркина-Фасо был реализован именно такой сценарий.

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    Буркина-Фасо — Мавритания: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Буркина-Фасо Мавританию?
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