Буркина-Фасо сыграет с Мавританией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. Буркина-Фасо — Мавритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо в непростой борьбе вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Кабо-Верде, Того и Эсватини.

Также неплохо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров она набрала четыре очка и занимает второе место в группе.

Коэффициенты матча Буркина-Фасо — Мавритания 1X2Новым игрокам 1.753.205.90Бонус$9500

В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в гостях она обыграла ДР Конго (2:1), забив два безответных мяча.

Прогнозы на Кубок Африки

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал три победы при одной ничьей и одном поражении, так что у него неплохие шансы на успех.

Мавритания

Мавритания вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед ДР Конго, но опередила Габон и Судан.

В квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает неудачно, ведь по итогам двух туров набрала только один балл.

В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. Она сыграла вничью в рамках товарищеской встречи с Тунисом (0:0), где соперникам не удалось отличиться голами.

Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, при двух поражениях и двух ничьих, так что у гостей плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Буркина-Фасо, коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех Мавритании оценивается в 5,90, ничья — в 3,25.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,60.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,55, ведь в четырех из пяти последних матчей Буркина-Фасо был реализован именно такой сценарий.