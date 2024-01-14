В 19:30 14.01.2024 Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм начнут матч в английской Премьер-лиге.

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Последний матч между собой: Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Трансляция

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