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    «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Тоттенхэма»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Англии 14 января 2024 года

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    Маркус Рэшфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 января, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2024 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    «Красные дьяволы» слабо провели декабрьский отрезок, выиграв лишь два матча из семи, по итогам которых стало понятно, что в текущем сезоне им будет очень сложно финишировать в топ-4.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

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    За пару дней до Нового года «Манчестер Юнайтед» проиграл на поле «Ноттингем Форест» (1:2). Также можно вспомнить ужасный гостевой матч против «Вест Хэма».

    Перед этими поражениями была волевая победа над «Астон Виллой» (2:3), но даже такие успехи все равно теряются на фоне постоянных неудач.

    Все прогнозы на АПЛ

    Интересный факт: «МЮ» в текущей кампании еще ни разу не играл вничью на своем поле. В десяти домашних матчах у него шесть побед и четыре поражения.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 20-ти турах 39 очков. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» составляет шесть очков.

    «Шпоры» выиграли пять из шести предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Брайтоном» (2:4), в которой они выглядели очень уставшими.

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    • Зато вскоре после этого команда Энджа Постекоглу поставила на место разбушевавшийся «Борнмут» (3:1) и выиграла у «Бернли» (1:0) в рамках Кубка Англии.

    В данном случае важно обратить внимание на гостевые результаты «Тоттенхэма». В десяти выездных матчах АПЛ у него лишь два поражения и 22 забитых мяча.

    В предстоящих матчах «Тоттенхэму» не поможет Сон Хын Мин, который уехал на Кубок Азии. Зато теперь в распоряжении Постекоглу есть немецкий нападающий Тимо Вернер.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 2.27, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Тоттенхэма» — за 3.10.

    В начале сезона «шпоры» красиво разобрались с «красными дьяволами» на своем поле, одержав победу со счетом 2:0.

    «Тоттенхэм» и сейчас в порядке, но при этом «МЮ» тоже не стоит на месте. На «Олд Траффорд» команда тен Хага все-таки хорошо несется.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.28. Скорее всего, команды проведут яркий матч.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал угловых больше 11,5 за 1.99.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Тоттенхэма»?
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