«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.
«Красные дьяволы» слабо провели декабрьский отрезок, выиграв лишь два матча из семи, по итогам которых стало понятно, что в текущем сезоне им будет очень сложно финишировать в топ-4.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
За пару дней до Нового года «Манчестер Юнайтед» проиграл на поле «Ноттингем Форест» (1:2). Также можно вспомнить ужасный гостевой матч против «Вест Хэма».
Перед этими поражениями была волевая победа над «Астон Виллой» (2:3), но даже такие успехи все равно теряются на фоне постоянных неудач.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 20-ти турах 39 очков. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» составляет шесть очков.
«Шпоры» выиграли пять из шести предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Брайтоном» (2:4), в которой они выглядели очень уставшими.
Зато вскоре после этого команда Энджа Постекоглу поставила на место разбушевавшийся «Борнмут» (3:1) и выиграла у «Бернли» (1:0) в рамках Кубка Англии.
В данном случае важно обратить внимание на гостевые результаты «Тоттенхэма». В десяти выездных матчах АПЛ у него лишь два поражения и 22 забитых мяча.
В предстоящих матчах «Тоттенхэму» не поможет Сон Хын Мин, который уехал на Кубок Азии. Зато теперь в распоряжении Постекоглу есть немецкий нападающий Тимо Вернер.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 2.27, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Тоттенхэма» — за 3.10.
В начале сезона «шпоры» красиво разобрались с «красными дьяволами» на своем поле, одержав победу со счетом 2:0.
«Тоттенхэм» и сейчас в порядке, но при этом «МЮ» тоже не стоит на месте. На «Олд Траффорд» команда тен Хага все-таки хорошо несется.
Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.28. Скорее всего, команды проведут яркий матч.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал угловых больше 11,5 за 1.99.