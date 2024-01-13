В 20:30 13.01.2024 Атлетик и Реал Сосьедад начнут матч в испанской Примере.

Атлетик — Реал Сосьедад

Последний матч между собой: Реал Сосьедад — Атлетик 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

Трансляция

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