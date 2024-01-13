«Атлетик»
Баски проводят весьма продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас находится на 4 месте в Примере, борясь за выход в Лигу чемпионов.
Интересно, что пропускает команда в среднем гол за матч. А вот забивает чуть менее двух голов за поединок.
Коэффициенты матча Атлетик — Реал Сосьедад
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетик» в Кубке Испании уверенно переиграл «Эйбар» (3:0).
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Победная серия басков составляет 4 матча. Причем во всех в эти поединках «Атлетик» оставлял свои ворота сухими.
Номинальные хозяева явно намерены укрепить свое турнирное положение. Да и мотивация на матч с «доностьяррас» будет максимальной.
«Реал Сосьедад»
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, вполне прилично. «Реал Сосьедад» находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.
«Доностьяррас» пропустили 19 мячей в 19 матчах. А вот с атакой складывается получше — 30 забитых мячей.
В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл трудную победу. В кубковой встрече команда минимально переиграла «Малагу».
А вот не побеждала команда уже месяц. При этом «доностьяррас» теряли очки в матчах с более скромными оппонентами.
В двух последних выездных матчах на «Сан Мамесе» команда проиграла. Да и вообще, очки ей сейчас даются непросто.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.10.
На викторию «Реал Сосьедада» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.51.
Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.