«Атлетик» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 20:30 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетик»

Баски проводят весьма продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас находится на 4 месте в Примере, борясь за выход в Лигу чемпионов.

Интересно, что пропускает команда в среднем гол за матч. А вот забивает чуть менее двух голов за поединок.

Коэффициенты матча Атлетик — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 2.053.403.90Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетик» в Кубке Испании уверенно переиграл «Эйбар» (3:0).

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Победная серия басков составляет 4 матча. Причем во всех в эти поединках «Атлетик» оставлял свои ворота сухими.

Номинальные хозяева явно намерены укрепить свое турнирное положение. Да и мотивация на матч с «доностьяррас» будет максимальной.

«Реал Сосьедад»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, вполне прилично. «Реал Сосьедад» находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

«Доностьяррас» пропустили 19 мячей в 19 матчах. А вот с атакой складывается получше — 30 забитых мячей.

В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл трудную победу. В кубковой встрече команда минимально переиграла «Малагу».

А вот не побеждала команда уже месяц. При этом «доностьяррас» теряли очки в матчах с более скромными оппонентами.

В двух последних выездных матчах на «Сан Мамесе» команда проиграла. Да и вообще, очки ей сейчас даются непросто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.10.

На викторию «Реал Сосьедада» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.51.

Фактор своего поля и психологическое преимущество станут основными факторами победы «Атлетика».

Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.