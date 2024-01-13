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    Сможет ли «Атлетик» взять три очка?

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 13 января 2024 года

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    Горка Гурусета
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 20:30 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Января 2024 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Атлетик»

    Баски проводят весьма продуктивный сезон. Симпатичная команда сейчас находится на 4 месте в Примере, борясь за выход в Лигу чемпионов.

    Интересно, что пропускает команда в среднем гол за матч. А вот забивает чуть менее двух голов за поединок.

    Коэффициенты матча Атлетик — Реал Сосьедад

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  • 2.053.403.90Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетик» в Кубке Испании уверенно переиграл «Эйбар» (3:0).

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    Победная серия басков составляет 4 матча. Причем во всех в эти поединках «Атлетик» оставлял свои ворота сухими.

    Номинальные хозяева явно намерены укрепить свое турнирное положение. Да и мотивация на матч с «доностьяррас» будет максимальной.

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, вполне прилично. «Реал Сосьедад» находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

    «Доностьяррас» пропустили 19 мячей в 19 матчах. А вот с атакой складывается получше — 30 забитых мячей.

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    • В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл трудную победу. В кубковой встрече команда минимально переиграла «Малагу».

    А вот не побеждала команда уже месяц. При этом «доностьяррас» теряли очки в матчах с более скромными оппонентами.

    В двух последних выездных матчах на «Сан Мамесе» команда проиграла. Да и вообще, очки ей сейчас даются непросто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Реал Сосьедада» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.51.

    Фактор своего поля и психологическое преимущество станут основными факторами победы «Атлетика».

    Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.

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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетик» взять три очка?
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