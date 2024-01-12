В 22:45 12.01.2024 Бёрнли и Лутон Таун начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Бёрнли — Лутон Таун

Последний матч между собой: Лутон Таун — Бёрнли 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Лутон Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лутон Таун»).

Трансляция

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