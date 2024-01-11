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    Семин считает, что Глушаков поможет «Ростову»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Руководители "Ростова" определят, нужен он им или нет. Тем более он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту, Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в "Ростове". Я не знаю его физическое состояние, они его определят. В 36 лет многие играют. И играют в более высоких лигах. В Италии, в Испании и даже в Англии. А в Саудовской Аравии вообще средний возраст игроков достаточно высокий. Люди на них ходят и они доставляют удовольствие», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

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