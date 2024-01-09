Защитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл»

Защитник «Барселоны»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mundo Deportivo, датский футболист стал приоритетной трансферной целью «Ньюкасла».

При этом источник отмечает, что английский клуб сможет приобрести Кристенсена только после того, как устранит некоторые ограничения, связанные с правилами финансового фэйр-плей.

Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, ранее Кристенсен играл в АПЛ за «Челси».