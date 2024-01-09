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    Защитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл»

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    Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По информации Mundo Deportivo, датский футболист стал приоритетной трансферной целью «Ньюкасла».

    При этом источник отмечает, что английский клуб сможет приобрести Кристенсена только после того, как устранит некоторые ограничения, связанные с правилами финансового фэйр-плей.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Напомним, ранее Кристенсен играл в АПЛ за «Челси».

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