«Сельта» и «Мальорка» прошли в 1/8 финала Кубка Испании

Автор дубля за «Сельту» Анастасиос Дувикас Фото: globallookpress.com
В первой игре «Аморебьета» на своем поле уступила «Сельта» со счетом 2:4.
За хозяев забивали Энеко Хауреги и Райко Родригес.
В составе «Сельты» дубль сделал греческий нападающий Анастасиос Дувикас, еще по голу забили Мигель Родригес и Жаилсон.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Аморебьета — Сельта 2:4
Голы: 0:1 Мигель Родригес (6'), 1:1 Eneko Jauregi Escobar (30'), 2:1 Rayco Rodriguez Medina (35'), 2:2 Жаилсон (49'), 2:3 Анастасиос Дувикас (52'), 2:4 Анастасиос Дувикас (75')
В параллельном матче «Мальорка» разгромила в гостях «Бургос» — 3:0.
В составе победителей отличились Кайл Ларин, Джованни Гонсалес, Абдон Пратс.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Бургос — Мальорка 0:3
Голы: 0:1 Джованни Алессандро Апуд (63'), 0:2 Кайл Ларин (74'), 0:3 Абдон Пратс (81')