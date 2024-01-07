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    «Сельта» и «Мальорка» прошли в 1/8 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Севилья Мальорка
    Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Испании.

    Автор дубля за «Сельту» Анастасиос Дувикас
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    Автор дубля за «Сельту» Анастасиос Дувикас

    В первой игре «Аморебьета» на своем поле уступила «Сельта» со счетом 2:4.

    За хозяев забивали Энеко Хауреги и Райко Родригес.

    В составе «Сельты» дубль сделал греческий нападающий Анастасиос Дувикас, еще по голу забили Мигель Родригес и Жаилсон.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Аморебьета — Сельта 2:4
    Голы: 0:1 Мигель Родригес (6'), 1:1 Eneko Jauregi Escobar (30'), 2:1 Rayco Rodriguez Medina (35'), 2:2 Жаилсон (49'), 2:3 Анастасиос Дувикас (52'), 2:4 Анастасиос Дувикас (75')

    В параллельном матче «Мальорка» разгромила в гостях «Бургос» — 3:0.

    В составе победителей отличились Кайл Ларин, Джованни Гонсалес, Абдон Пратс.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Бургос — Мальорка 0:3
    Голы: 0:1 Джованни Алессандро Апуд (63'), 0:2 Кайл Ларин (74'), 0:3 Абдон Пратс (81')
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