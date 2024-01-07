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    Ноттингем Форест — Блэкпул смотреть онлайн

    07.01.2024 в 17:00 начнется матч в кубке Англии по футболу Ноттингем Форест — Блэкпул

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ноттингем Форест Блэкпул
    В 17:00 07.01.2024 Ноттингем Форест и Блэкпул начнут матч в кубке Англии по футболу.

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    Ноттингем Форест — Блэкпул

    Последний матч между собой: Блэкпул — Ноттингем Форест 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Блэкпул» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Блэкпул»).

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