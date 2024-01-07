«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Блэкпул»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» привычно борются за сохранение прописки в АПЛ. На данный момент они находятся на 15 месте в таблице.

Гандикап от опасной зоны составляет 5 очков. Да и атака команды явно не демонстрирует весь свой потенциал: всего 24 гола в 20 матчах.

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Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:1).

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Поединки с «Блэкпулом» для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одном поражении.

«Лесники» явно больше задумываются о перспективах в АПЛ, нежели о кубковых сражениях. Так что состав хозяев наверняка будет экспериментальным.

«Блэкпул»

Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Впрочем, там «Блэкпул» находится на 8 позиции, сражаясь за попадание в топ-6.

Отставание от искомой зоны составляет 4 пункта. Между тем, стабильности в игре и результатах команды нет и в первом приближении.

В предыдущем туре «Блэкпул» добыл важные три очка. В родных стенах команда уверенно разобралась с «Линкольном» (2:0).

До того команда проиграла в двух матчах к ряду. А еще раньше добыла две виктории подряд. Это еще раз о нестабильности…

Вероятно, «Блэкпул» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости сенсацию не совершат, но попортить нервы «лесникам» вполне способны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 1.40.

На викторию «Блэкпула» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.95.

«Ноттингем Форест» сильнее скромного соперника, и при любой диспозиции будет действовать первым номером .

Наш прогноз — Фора «Ноттингем Форест» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.