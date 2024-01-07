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    «Лесники» не заметят «Блэкпул»

    «Ноттингем Форест» — «Блэкпул». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Блэкпул»
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    «Ноттингем Форест»
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Блэкпул»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Января 2024 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Блэкпул Блэкпул
  • Блэкпул
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    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» привычно борются за сохранение прописки в АПЛ. На данный момент они находятся на 15 месте в таблице.

    Гандикап от опасной зоны составляет 5 очков. Да и атака команды явно не демонстрирует весь свой потенциал: всего 24 гола в 20 матчах.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Блэкпул

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    Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Блэкпулом» для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одном поражении.

    «Лесники» явно больше задумываются о перспективах в АПЛ, нежели о кубковых сражениях. Так что состав хозяев наверняка будет экспериментальным.

    «Блэкпул»

    Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Впрочем, там «Блэкпул» находится на 8 позиции, сражаясь за попадание в топ-6.

    Отставание от искомой зоны составляет 4 пункта. Между тем, стабильности в игре и результатах команды нет и в первом приближении.

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    • В предыдущем туре «Блэкпул» добыл важные три очка. В родных стенах команда уверенно разобралась с «Линкольном» (2:0).

    До того команда проиграла в двух матчах к ряду. А еще раньше добыла две виктории подряд. Это еще раз о нестабильности…

    Вероятно, «Блэкпул» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости сенсацию не совершат, но попортить нервы «лесникам» вполне способны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Блэкпула» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.95.

    «Ноттингем Форест» сильнее скромного соперника, и при любой диспозиции будет действовать первым номером.

    Наш прогноз — Фора «Ноттингем Форест» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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