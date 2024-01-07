«Ноттингем Форест»
«Лесники» привычно борются за сохранение прописки в АПЛ. На данный момент они находятся на 15 месте в таблице.
Гандикап от опасной зоны составляет 5 очков. Да и атака команды явно не демонстрирует весь свой потенциал: всего 24 гола в 20 матчах.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Блэкпул
Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Поединки с «Блэкпулом» для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одном поражении.
«Лесники» явно больше задумываются о перспективах в АПЛ, нежели о кубковых сражениях. Так что состав хозяев наверняка будет экспериментальным.
«Блэкпул»
Эта команда нынешний сезон проводит в 1 дивизионе. Впрочем, там «Блэкпул» находится на 8 позиции, сражаясь за попадание в топ-6.
Отставание от искомой зоны составляет 4 пункта. Между тем, стабильности в игре и результатах команды нет и в первом приближении.
В предыдущем туре «Блэкпул» добыл важные три очка. В родных стенах команда уверенно разобралась с «Линкольном» (2:0).
До того команда проиграла в двух матчах к ряду. А еще раньше добыла две виктории подряд. Это еще раз о нестабильности…
Вероятно, «Блэкпул» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости сенсацию не совершат, но попортить нервы «лесникам» вполне способны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 1.40.
На викторию «Блэкпула» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.95.
«Ноттингем Форест» сильнее скромного соперника, и
Наш прогноз — Фора «Ноттингем Форест» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.