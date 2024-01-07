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    Малага — Реал Сосьедад смотреть онлайн

    07.01.2024 в 23:00 начнется матч в Кубке Испании по футболу Малага — Реал Сосьедад

    Футбол Кубок Испании Малага Реал Сосьедад
    В 23:00 07.01.2024 Малага и Реал Сосьедад начнут матч в Кубке Испании по футболу.

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    Малага — Реал Сосьедад

    Последний матч между собой: Малага — Реал Сосьедад 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Малага»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Малага — Реал Сосьедад.

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