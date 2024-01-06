Стало известно, где проведет зимние сборы «Рубин»

проведет зимний учебно-тренировочный сбор в Турции.

Казанский клуб сразу после окончания 18-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0) ушел в отпуск.

Первое собрание команды намечено 15 января для медицинского осмотра и тестов на функциональную готовность. После этого «Рубин» отправится в турецкий Белек сначала на первый сбор, а затем на второй и третий.

Календарь и таблица РПЛ

На первом учебно-тренировочном сборе намечена только одна встреча 1 февраля против болгарского «Ботева». Всего же за три сбора в Турции казанский клуб проведет 10 матчей. Остальные соперники пока не определены.