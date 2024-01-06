В 20:30 06.01.2024 Мидлсбро и Астон Вилла начнут матч в кубке Англии по футболу.

Мидлсбро — Астон Вилла

Последний матч между собой: Астон Вилла — Мидлсбро 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Астон Вилла»).

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