«Астон Вилла» сыграет на выезде против «Мидлсбро» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 6 января, начало — в 20:30 мск. «Мидлсбро» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» проводит далеко не самый лучший, но в то же время и не худший сезон.

На данный момент клуб из графства Норт-Йоркшир занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Расстояние до зоны плей-фф составляет шесть очков. То есть при определенном раскладе можно будет побороться даже за путевку в английскую Премьер-лигу.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 5.604.401.55Бонус$9500

Также важно отметить, что «Мидлсбро» в этом сезоне очень успешно выступает в Кубке английской лиги. Впереди противостояние с «Челси» в полуфинале.

Команда Майкла Каррика выиграла три из пяти предыдущих матчей. В первый день января «Боро» уступили на своем поле «Ковентри Сити» (1:3).

«Мидлсбро» в текущей кампании до сих пор выиграл лишь шесть матчей на своем поле.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», в отличие от своего ближайшего соперника, давно вылетела из Кубка лиги, но ее все равно можно назвать главной сенсацией английского сезона.

«Астон Вилла», как известно, ввязалась в чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге.

Клуб из Бирмингема после 20 туров занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на три очка.

Все прогнозы на футбол

При этом команда Унаи Эмери уже сейчас могла быть на вершине, если бы не внезапная пробуксовка в конце декабря.

Сначала «Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед», а потом потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3), хотя в какой-то момент вела на «Олд Траффорд» со счетом 2:0.

Но в Мидлсбро «Астон Вилла» все равно отправится с хорошим настроением благодаря недавней победе над «Бернли» (3:2).

Прогноз и ставка

На «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Астон Виллы» — за 1.55.

С учетом амбиций в АПЛ и предстоящих матчей в плей-офф Лиги конференций «Вилла» запросто может пожертвовать кубком. В этом матче все-таки лучше не ставить на фаворита.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.