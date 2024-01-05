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    Бешикташ — Касымпаша смотреть онлайн

    05.01.2024 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Бешикташ — Касымпаша

    Футбол Бешикташ
    В 20:00 05.01.2024 Бешикташ и Касымпаша начнут матч в Суперлиге Турции.

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    Бешикташ — Касымпаша

    Последний матч между собой: Касымпаша — Бешикташ 2:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бешикташ» — «Касымпаша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бешикташ»).

    Трансляция

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