В КХЛ вернули лимит на пять легионеров

Руководство Федерации хоккея (ФХР) России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», — цитирует ФХР ТАСС.

Текущий сезон стал первым в истории чемпионата, где одновременно могло находиться на льду три иностранных хоккеиста. Это была инициатива ФХР и Минспорта РФ. Но по итогам недавнего голосования было принято решение вернуться к прежнему лимиту на легионеров в количестве пяти игроков.