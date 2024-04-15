2-й таймЧелси — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Эвертон». Онлайн
  • 22:30
    • В КХЛ вернули лимит на пять легионеров
  • 19:17
    • «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»
  • 23:39
    • «Аталанта» и «Верона» сыграли результативную ничью
  • 21:53
    • Котов проиграл в первом круге турнира в Барселоне
    Все новости спорта

    «Аталанта» и «Верона» сыграли результативную ничью

    «Аталанта» — «Верона»: счет матча 2:2 (2:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Верона
    В 32-м туре итальянской Серии А «Аталанта» и «Верона» поделили очки, сыграв со счетом 2:2.

    Джанлука Скамакка (в центре)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлука Скамакка (в центре)

    Уже к 18-й минуте бергамаски вели в два мяча. На 13-й минуте счет открыл Джанлука Скамакка, а затем забил бразилец Эдерсон.

    «Верона» смогла отыграться после перерыва. На 56-й минуте один гол отквитал Дарко Лазович, а через четыре минуты забил голландец Тиджани Нослин.

    Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Верона 2:2
    Голы: 1:0 Джанлука Скамакка (13'), 2:0 Эдерсон (18'), 2:1 Дарко Лазович (57'), 2:2 Тейянни Нослин (60') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Рафаэл Толой (Зеад Колашинац, 64'), Берат Джимсити, Исак Хин, Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 82'), Маттео Руджери, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 63'), Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 63') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Джанджакомо Маньяни, Фабьен Сентонс (Jackson Tchatchoua, 90'), Дарко Лазович (Стефан Митрович, 77'), Томаш Суслов (Рубен Винагре, 77'), Даниэл Силва, Федерико Бонаццоли (Кароль Свидерский, 59'), Тейянни Нослин, Michael Folorunsho (Диего Коппола, 90'), Juan Cabal Предупреждения: Томаш Суслов (42'), Даниэл Силва (84')

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» в следующем туре сыграет в гостях с «Монцей», а «Верона» сыграет на своем поле с «Удинезе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • ЦСКА — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 7.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры