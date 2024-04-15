«Аталанта» — «Верона»: счет матча 2:2 (2:0), обзор голов

В 32-м туре итальянской Серии Аподелили очки, сыграв со счетом 2:2.

Уже к 18-й минуте бергамаски вели в два мяча. На 13-й минуте счет открыл Джанлука Скамакка, а затем забил бразилец Эдерсон.

«Верона» смогла отыграться после перерыва. На 56-й минуте один гол отквитал Дарко Лазович, а через четыре минуты забил голландец Тиджани Нослин.

Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Верона 2:2 Голы: 1:0 Джанлука Скамакка (13'), 2:0 Эдерсон (18'), 2:1 Дарко Лазович (57'), 2:2 Тейянни Нослин (60') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Рафаэл Толой (Зеад Колашинац, 64'), Берат Джимсити, Исак Хин, Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 82'), Маттео Руджери, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 63'), Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 63') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Джанджакомо Маньяни, Фабьен Сентонс (Jackson Tchatchoua, 90'), Дарко Лазович (Стефан Митрович, 77'), Томаш Суслов (Рубен Винагре, 77'), Даниэл Силва, Федерико Бонаццоли (Кароль Свидерский, 59'), Тейянни Нослин, Michael Folorunsho (Диего Коппола, 90'), Juan Cabal Предупреждения: Томаш Суслов (42'), Даниэл Силва (84')

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» в следующем туре сыграет в гостях с «Монцей», а «Верона» сыграет на своем поле с «Удинезе».