Лондонский «Челси» дома сыграет с «Эвертоном». За ходом матча 33-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

Лондонский клуб проваливает текущий сезон чемпионата Англии. После 30-ти матчей на счету «Челси» 44 очка и лишь девятая строчка в турнирной таблице. «Синие» одержали 12 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, забив 55 голов и пропустив 52 мяча в свои ворота.

Ко встрече с «Эвертоном» подопечные Маурисио Почеттино подходят с серией из 7-ми матчей без поражений. За этот отрезок «Челси» одержал 3 победы и 4 раза сыграл вничью.

В предыдущем туре лондонцы упустили победу на выезде с «Шеффилд Юнайтед» (2:2). При счете 2:1 в свою пользу «Челси» пропустил второй мяч в свои ворота на 93-й минуте.

«Эвертон»

На данную минуту у «Эвертона» 27 очков и 16-я строчка в турнирной таблице. «Ириски» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 32:42.

В прошлом туре «Эвертон» принимал предпоследнюю команду чемпионата — «Бёрнли». Матч закончился минимальной победой хозяев поля (1:0), единственный мяч на 45-й минуте забил Калверт-Льюин.

Эта победа стала для подопечных Шона Дайча первой с середины декабря прошлого года. С тех пор и до встречи с «Бёрнли» «ириски» сыграли 13 матчей, проиграв 7 из них. Еще в 6-ти турах была зафиксирована ничья.

Личные встречи

В матче первого круга сильнее оказался «Эвертон» — 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «ирисок» 5 побед, «Челси» праздновал успех 3 раза и дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» с коэффициентом 2.21.