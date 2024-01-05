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    «Черные орлы» пополнят копилку тремя баллами

    «Бешикташ» — «Касымпаша». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Касымпаша»
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    «Бешикташ»
    5 января в Стамбуле на стадионе «Тупрас» пройдет матч дерби, в котором «Бешикташ» сыграет против «Касымпаша» в 19-м туре турецкой Суперлиги. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Касымпаша»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 05 Января 2024 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Касымпаша Касымпаша
  • Стамбул
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» находится на пятой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В 18 играх он набрал 29 баллов и отстает на один пункт от третьей строки.

    «Черные орлы» в минувшем туре первенства смогли переиграть на выезде середняка «Хатайспор» со счетом 2:1. И этой викторией они прервали свою 3-матчевую серию без побед.

    В этот неудачный для себя период «черно-белые» сперва поделили очки в гостях с «Анкарагюджю» 1:1, после чего на своем поле поочередно уступили по 1:3 «Фенербахче» и «Аланьяспору».

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    При своих болельщиках «Бешикташ» в текущем чемпионате Турции проиграл две последние игры. И эти фиаско стали первыми домашними в этом сезоне. До этого за шесть матчей дома он выиграл пять из них при одной мировой.

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» в турнирной таблице текущего чемпионата Турции идет на данный момент на девятой позиции, имея в своем активе 23 зачетных пункта.

    «Апачи» в отрезке последних семи встреч первенства смогли отпраздновать всего лишь одну викторию. Также в этот период они потерпели четыре поражения и два матча свели вничью.

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    • Обе мировые как раз пришлись на последние два тура — в гостях с «Атальяспор» 0:0 и на своем поле с «Ризеспор» 2:2. Перед этим было выездное фиаско от «Самсунспор» 2:4.

    В гостевых поединках этого сезона «Касымпаша» выиграла два матча из восьми проведенных, а также по три раза играла вничью и уступала. Забила и пропустила по 13 мячей.

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    «Бешикташ» выиграл у «Касымпашы» в двух последних очных встречах — 2:1 и 5:2. Перед этим две игры из трех остались за «апачами» при одной мировой.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.62, победа «Касымпашы» — 5.43, ничья — 4.49.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Бешикташ» продлит успешную серию в играх с предстоящим противником и добудет в данной встрече викторию, пробив при этом фору в -1.

    И еще от этого поединка ждем результативности и рекомендуем ставить на тотал больше трех.

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    «Бешикташ» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. «Черные орлы» пополнят копилку тремя баллами
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