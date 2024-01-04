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    Агент Сафонов: «Динамо» укомплектовано процентов на 80, а «Краснодар» будет усиливаться точечно

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    Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о трансферной активности нескольких клубов российской Премьер-лиги в зимнее трансферное окно.

    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»
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    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»

    «Кто должен стать в это трансферное окно самым активным? Сейчас "Зенит" включается в работу. Им в этом плане проще всего, потому что финансовая подушка хорошая.

    "Спартак"? Думаю, что они много игроков брать не будут, ищут хорошего нападающего. "Динамо" укомплектовано процентов на восемьдесят.

    "Краснодар" тоже будет усиливаться точечно. Да и со всеми событиями и кризисами никто сильно тратиться не будет», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

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    • После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции (36 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (32).

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