Черышев: Хотелось бы еще сыграть за сборную России

Полузащитник «Венеции»сообщил, что готов играть за сборную России.

«Хотелось бы [сыграть за сборную], но посмотрим. Не все зависит от меня, но я буду прикладывать максимум усилий для этого. А там как бог даст.

Сейчас общения [с Карпиным] нет. Я ездил на первые сборы, когда Валерий Георгиевич возглавил сборную.

А потом ситуация изменилась, можно так сказать, после чего мы не общались. Посмотрим, в будущем всякое может произойти», — приводит слова 33-летнего Черышева «Р-Спорт».

В текущем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.