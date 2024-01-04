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    Черышев: Хотелось бы еще сыграть за сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Венеция
    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев сообщил, что готов играть за сборную России.

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    «Хотелось бы [сыграть за сборную], но посмотрим. Не все зависит от меня, но я буду прикладывать максимум усилий для этого. А там как бог даст.

    Сейчас общения [с Карпиным] нет. Я ездил на первые сборы, когда Валерий Георгиевич возглавил сборную.

    А потом ситуация изменилась, можно так сказать, после чего мы не общались. Посмотрим, в будущем всякое может произойти», — приводит слова 33-летнего Черышева «Р-Спорт».

    В текущем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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