Источник: Головина шокировал уровень игроков в сборной России

Полузащитник «Монако»был неприятно удивлен уровнем игроков сборной России. Об этом рассказал журналист Иван Карпов.

«Расскажу немного про Головина. Насколько я знаю, он был в шоке от приезда в сборную, в шоке от уровня футболистов.

Без высокомерия, я видел его на тренировке, даже снимал — он абсолютно нормально себя ведет, Соболеву что-то там подсказывал.

Он был в шоке от скорости принятия решений и физики. К сожалению, деградируем потихоньку. Сигналов много, но я услышал это — я и так это понимал, но теперь окончательно убедился, осознал, что подход к работе другой даже у самих футболистов. У него (у Головина — прим.) были вопросы и к ноунеймам, и к тем, кто является топовыми, звездными игроками», — сказал Карпов в интервью Глебу Чернявскому.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.