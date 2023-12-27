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    Источник: Головина шокировал уровень игроков в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Монако
    Полузащитник «Монако» Александр Головин был неприятно удивлен уровнем игроков сборной России. Об этом рассказал журналист Иван Карпов.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Расскажу немного про Головина. Насколько я знаю, он был в шоке от приезда в сборную, в шоке от уровня футболистов.

    Без высокомерия, я видел его на тренировке, даже снимал — он абсолютно нормально себя ведет, Соболеву что-то там подсказывал.

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    • Он был в шоке от скорости принятия решений и физики. К сожалению, деградируем потихоньку. Сигналов много, но я услышал это — я и так это понимал, но теперь окончательно убедился, осознал, что подход к работе другой даже у самих футболистов. У него (у Головина — прим.) были вопросы и к ноунеймам, и к тем, кто является топовыми, звездными игроками», — сказал Карпов в интервью Глебу Чернявскому.

    Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

    В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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