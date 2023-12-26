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    Головин: У нас не грызут поле и тренировки не такие интенсивные, как в Европе

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о разнице в интенсивности между европейскими и российским футболом.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

    «Ощущаю себя другим физически. Сто процентов. Тут суть не в тренажерах. И не в зале. А в том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, сам по себе, я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть времени очень много.

    Но здесь такого нету. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале.

    Может быть, где-то и побольше должно быть в спортивном зале, но не это суть. Тренировки не такие интенсивные в России. Не такие интенсивные на поле, нежели здесь. Есть же статистика сколько ты пробегаешь за тренировку, сколько пробегаем там, и сколько пробегаем здесь. В Европе средняя статистика гораздо выше.

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    • Каждый бьется за свою позицию. Ты на этом фоне сам растешь, потому что ты хочешь играть. Все бьются, все на максимум работают. И у нас бьются, но я думаю, что не на максимум. Не то что берегут себя. Я устал — я не побегу. Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле», — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

    Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

    В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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