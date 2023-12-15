Головин: На данный момент это мой лучший год во Франции

Полузащитник «Монако»назвал текущий год лучшим после переезда во Францию.

Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году.

«На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность.

Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле.

Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции после 15 туров.