ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока
  • 08:56
    • Панарин признал лучшим игроком недели в НХЛ
  • 01:00
    • Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    Спаллетти отреагировал на возрождение Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига
    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти, который ранее возглавлял «Зенит», прокомментировал новости о возрождении Европейской Суперлиги.

    Лучано Спаллетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Спаллетти

    «Мы теряем приятные отголоски прошлого, запах поля, традиции людей, празднующих вокруг национального флага, изумление, когда Давид побеждает Голиафа.

    Похоже, что только влиятельные люди могут писать правила. Кто-то хочет навязать свою футбольную идею… Но они не понимают: пока есть мяч и и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят», — приводит слова Спаллетти Tuttosport.

    Пока в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид. Ранее проект поддержал итальянский «Наполи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна вновь победит?
  • «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • В плей-офф раунд Канада войдет уверенно
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Валенсия» обыграть «Вильярреал»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры