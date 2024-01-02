Спаллетти отреагировал на возрождение Суперлиги

Наставник сборной Италии, который ранее возглавлял «Зенит», прокомментировал новости о возрождении Европейской Суперлиги.

«Мы теряем приятные отголоски прошлого, запах поля, традиции людей, празднующих вокруг национального флага, изумление, когда Давид побеждает Голиафа.

Похоже, что только влиятельные люди могут писать правила. Кто-то хочет навязать свою футбольную идею… Но они не понимают: пока есть мяч и и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят», — приводит слова Спаллетти Tuttosport.

Пока в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид. Ранее проект поддержал итальянский «Наполи».