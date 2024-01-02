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    Клопп: Это была сенсационная игра «Ливерпуля»

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

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    «Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Суперигра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Все было хорошо.

    Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

    «Ливерпуль» после 20 туров лидирует в АПЛ. Клуб набрал 45 очков.

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