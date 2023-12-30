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    Дубль Палмера помог «Челси» одержать победу над «Лутоном»

    «Лутон» — «Челси»: счет матча 2:3 (0:2), обзор голов

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    В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Лутон» на своем поле уступил лондонскому «Челси» со счетом 2:3.

    В атаке Коул Палмер
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    В атаке Коул Палмер

    На 12-й минуте счет открыл Коул Палмер. Спустя 25 минут Ноди Мадуэке увеличил преимущество «синих» до двух голов. Голевую передачу ему отдал Коул Палмер.

    В середине второго тайма Коул Палмер оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

    «Лутон» не сдался и смог ответить двумя голами. Отличились экс-игрок «Челси» Росс Баркли и Элайджа Адебайо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лутон Таун — Челси 2:3
    Голы: 0:1 Коул Палмер (12'), 0:2 Чуквунонсо Мадуэке (37'), 0:3 Коул Палмер (70'), 1:3 Росс Баркли (80'), 2:3 Elijah Adebayo (87') Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Альберт Самби Локонга (Кали Вудроу, 90'), Росс Баркли, Эндрос Таунсенд (Carlton Morris, 62'), Джейкоб Браун (Чидози Огбене, 46'), Gabriel Osho, Amari'i Bell, Issa Kaboré (Тахит Чон, 46'), Alfie Doughty, Elijah Adebayo Челси: Леви Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Коул Палмер (Alfie Gilchrist, 90'), Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Армандо Броя (Кристофер Нкунку, 62'), Николас Джексон, Чуквунонсо Мадуэке (Enzo Fernández, 81'), Djordje Petrović Предупреждения: Джейкоб Браун (27'), Теден Менжи (78'), Аксель Дисаси (87'), Мало Гюсто (90 + 4')

    В следующем туре «Лутон» сразится в гостях с «Бернли».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» будет играть на своем поле с «Фулхэмом».

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