Фирмино может вернуться в АПЛ

в ближайшее время может покинуть

По информации talkSPORT, это может произойти уже в январе. При этом источник утверждает, что Фирмино может остаться в Саудовской Аравии.

В переходе бразильского нападающего заинтересованы «Аль-Шабаб», «Аль-Иттифак» и «Аль-Фатех».

Кроме того, отмечается, что Фирмино, ранее выступавший за «Ливерпуль», попал в список трансферных целей «Шеффилд Юнайтед» и клубов турецкой Суперлиги.

В текущем сезоне Фирмино провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.