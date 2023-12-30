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    Фирмино может вернуться в АПЛ

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    Роберто Фирмино в ближайшее время может покинуть «Аль-Ахли».

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    По информации talkSPORT, это может произойти уже в январе. При этом источник утверждает, что Фирмино может остаться в Саудовской Аравии.

    В переходе бразильского нападающего заинтересованы «Аль-Шабаб», «Аль-Иттифак» и «Аль-Фатех».

    Кроме того, отмечается, что Фирмино, ранее выступавший за «Ливерпуль», попал в список трансферных целей «Шеффилд Юнайтед» и клубов турецкой Суперлиги.

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    • В текущем сезоне Фирмино провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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