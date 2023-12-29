В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»

Председатель совета директоровотреагировал на слухи о возможном переходе нападающего железнодорожниковв китайский

«Артем находится в отпуске. Артем — лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», — заявил Нагорных «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний Артем Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, ранее «Шанхай Шэньхуа» возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.