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    Юран: На третьем сборе точно никого не отпущу из «Пари НН»

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился трансферными планами клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее «Пари НН» взял в аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

    «Планируем добавить двух-трех футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждем еще пару человек в центральную зону. Но я еще до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, но понятно, что рассматриваются только топовые клубы.

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    • По тому же Севикяну, Александрову тоже ничего нельзя исключать. Конечно, я с руководством эту тему проговаривал.

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    • На третьем сборе точно никого не отпущу, сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе.

    А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майга покупают, отвечу: "И что? Мне вместо него теперь выходить?" У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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