Юран: На третьем сборе точно никого не отпущу из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН»поделился трансферными планами клуба.

Ранее «Пари НН» взял в аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Планируем добавить двух-трех футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждем еще пару человек в центральную зону. Но я еще до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, но понятно, что рассматриваются только топовые клубы.

По тому же Севикяну, Александрову тоже ничего нельзя исключать. Конечно, я с руководством эту тему проговаривал.

На третьем сборе точно никого не отпущу, сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе.

А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майга покупают, отвечу: "И что? Мне вместо него теперь выходить?" У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.