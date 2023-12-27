Слуцкий: Кварацхелия? Было ясно, что это будет бомбическая история

Российский тренервспомнил, как сотрудничал с грузинским футболистомв казанском «Рубине».

«Выходим на первую тренировку, смотрю на Кварацхелию, поворачиваюсь на Яровинского и говорю: "Не зря пришли". То есть на первой тренировке было понятно, что здесь есть человек, которому если ты поможешь реализовать все свои богом или отцом данные способности, то это будет просто бомбическая история», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В России Хвича выступал за «Рубин» и «Локомотив». Сейчас Кварацхелия играет за итальянский «Наполи».