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    Слуцкий: Кварацхелия? Было ясно, что это будет бомбическая история

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    Российский тренер Леонид Слуцкий вспомнил, как сотрудничал с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией в казанском «Рубине».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Выходим на первую тренировку, смотрю на Кварацхелию, поворачиваюсь на Яровинского и говорю: "Не зря пришли". То есть на первой тренировке было понятно, что здесь есть человек, которому если ты поможешь реализовать все свои богом или отцом данные способности, то это будет просто бомбическая история», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    В России Хвича выступал за «Рубин» и «Локомотив». Сейчас Кварацхелия играет за итальянский «Наполи».

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