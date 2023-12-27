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    Мудрик и Рашфорд вошли в символическую сборную разочарований в АПЛ

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    Издание ESPN опубликовало символическую сборную главных разочарований английской Премьер-лиги 2023-го года.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    В сборную попали:

    Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).

    Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).

    Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).

    Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

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