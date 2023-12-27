Мудрик и Рашфорд вошли в символическую сборную разочарований в АПЛ

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
В сборную попали:
Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).
Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
После 19-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Арсенал» располагается на 2-й позиции (40 баллов). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (39).