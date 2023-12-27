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    Гвардиола рассказал о том, когда Холанн и Де Брейне вернутся на поле

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о восстановлении игроков «горожан» Эрлинга Холанна и Кевина Де Брейне после полученных травм.

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    «Эрлинг чувствует себя лучше, но на данный момент он не провёл с нами ни одной тренировки. Надеюсь, в январе он сможет вернуться на поле.

    Кевин на прошлой неделе тренировался с нами. Сегодня у него была небольшая усталость, так как он усердно работает над возвращением», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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    «Горожане» играют против «Эвертона» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиге. Матч стартовал в 23:15 мск. Следить за ходом поединка можно по этой ссылке.

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