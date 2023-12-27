Гвардиола рассказал о том, когда Холанн и Де Брейне вернутся на поле

Главный тренервысказался о восстановлении игроков «горожан»после полученных травм.

«Эрлинг чувствует себя лучше, но на данный момент он не провёл с нами ни одной тренировки. Надеюсь, в январе он сможет вернуться на поле.

Кевин на прошлой неделе тренировался с нами. Сегодня у него была небольшая усталость, так как он усердно работает над возвращением», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

После 18-и туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе.

«Горожане» играют против «Эвертона» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиге. Матч стартовал в 23:15 мск. Следить за ходом поединка можно по этой ссылке.