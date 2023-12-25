В ЦСКА высказались о переходе Сигурдссона в «Блэкберн»

Директор по коммуникациямвысказался о переходе полузащитника

«Как известно, Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА на этот сезон по новой редакции регламента ФИФА. При этом, его договор с нами действует до конца мая 2024 года. Соответственно, так как до окончания действующего контракта остается менее шести месяцев, то по правилам ФИФА "Блэкберн" уже может подписать с ним долгосрочный контракт», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Летом 2022 года 24-летний исландец приостановил контракт с ЦСКА, воспользовавшись поправкой ФИФА, после чего присоединился к «Блэкберну» на правах аренды.