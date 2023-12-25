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    Ивич: Обожаю Достоевского, у него интересный стиль

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о русской культуре.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Я люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нем слышал, смотрел что-то по телевизору.

    Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

  • Ивич: Не знаю, поддерживает меня Галицкий или нет
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    • Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории.

    Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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