Ивич: Обожаю Достоевского, у него интересный стиль

Главный тренер «Краснодара»поделился мнением о русской культуре.

«Я люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нем слышал, смотрел что-то по телевизору.

Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории.

Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.