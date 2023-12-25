Форсберг: «РБ Лейпциг» стал моей семьей

Хавбек, который теперь будет играть в МЛС за, подвел итоги своим выступлениям в составе

«Здесь я стал мужчиной. Мы с "Лейпцигом" идеально подошли другу другу. Мы прошли через трудные моменты, пережили много удивительных событий и вместе завоевали титулы.

Девять лет, проведённых здесь, были прекрасными для меня и моей семьи. Я не мог и надеяться на лучшее. "РБ Лейпциг" стал моей семьёй. Не только команда, но и весь клуб, все его сотрудники и болельщики. Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе — двумя трофеями: Кубком Германии и Суперкубком.

Лейпциг — наш второй дом. Мои дети жили только в Лейпциге. Мы всегда чувствовали себя здесь очень комфортно. Мне грустно, но в то же время я очень благодарен. Это прощание, но не прощание навсегда. Я обязательно вернусь!» — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.

32-летний Форсберг играл за «РБ Лейпциг» с января 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу.