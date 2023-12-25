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    «Зенит» предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии

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    «Зенит» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Джоном Ариасом, сообщает Globo Esporte.

    Джон Ариас
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    Джон Ариас

    Санкт-петербургский клуб уже сделал предложение по колумбийскому вингеру о переходе. Питерцы предложили бразильскому коллективу 12 млн евро.

    26-летний Ариас играет за «Флуминенсе» с 2021 года, а его контракт рассчитан до 31 августа 2026 года.

    В текущем сезоне Ариас сыграл за «Флуминенсе» 61 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 17 ассистов.

    Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Колумбии Ариаса в восемь миллионов евро.

    Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».

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