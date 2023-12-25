«Зенит» предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии

интересуется полузащитником, сообщает Globo Esporte.

Санкт-петербургский клуб уже сделал предложение по колумбийскому вингеру о переходе. Питерцы предложили бразильскому коллективу 12 млн евро.

26-летний Ариас играет за «Флуминенсе» с 2021 года, а его контракт рассчитан до 31 августа 2026 года.

В текущем сезоне Ариас сыграл за «Флуминенсе» 61 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 17 ассистов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Колумбии Ариаса в восемь миллионов евро.

Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».