Генсек РФС: Каждый раз просим Карпина учитывать во время интервью, что он мегапубличная персона

Генеральный секретарь РФСвысказался по поводу резких заявлений главного тренера сборной России

«Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона.

Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения.

Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных. Если у других тренеров есть хотя бы перерывы на матчи сборных, у него перерыва нет. С учетом переездов "Ростова" он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее в РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.