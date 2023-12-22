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    Генсек РФС: Каждый раз просим Карпина учитывать во время интервью, что он мегапубличная персона

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу резких заявлений главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона.

    Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения.

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    • Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных. Если у других тренеров есть хотя бы перерывы на матчи сборных, у него перерыва нет. С учетом переездов "Ростова" он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Ранее в РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.

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